Inter, allenamento con vista Juve. Hakimi e Lukaku out: pronti Darmian e Sanchez

Numeri interessanti. Sono quelli che l’Inter ha fatto registrare in attacco. Sono 49 i gol segnati in totale dalla squadra di Conte e sono numeri da miglior attacco in Serie A. 24 in gol segnati dalla Lula: 14 li ha messo a segno Lukaku, 10 Lautaro. Pure lui è andato in doppia cifra ed è il più giovane in Serie A. Con questi numeri i nerazzurri si avvicinano alla seconda sfida dell’anno contro la Juve (alla fine della stagione, con i due turni di coppa Italia i due club si saranno affrontati quattro volte). Alla Pinetina allenamento in vista della sfida di martedì con D’Ambrosio tornato in gruppo. Ma da titolare a destra, vista l’assenza di Hakimi per squalifica, giocherà Darmian e in attacco, data l’assenza per squalifica di Lukaku, giocherà Sanchez insieme a Lautaro. A centrocampo, dopo la gara con il Benevento giocata da Eriksen in quel ruolo, tornerà Brozovic in mezzo al campo e con lui ci saranno da titolari Vidal e l’immancabile Barella.

(Fonte: SS24)