Inter-Juve, la Curva Nord: “In silenzio guardiamo avanti, combattiamoli…”

Non c'era una vera e propria coreografia, di quelle a cui i tifosi dell'Inter ci hanno abituati. Anzi, quando la squadra è scesa in campo per il riscaldamento la Curva Nord è rimasta per un po' in silenzio. Stavano contestando la gestione dei biglietti per le partite di ChampionsLeague contro il Milan. Prima del fischio d'inizio però dal secondo anello verde sono tornati i cori. E durante la partita sono stati esposti alcuni striscioni. Innanzitutto quello dedicato a Samir Handanovic, sapeva un po' d'addio.