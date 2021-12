Inter-Juventus il 12 gennaio: dove sarà trasmessa la Supercoppa italiana

Si avvicina Inter-Juventus, finale di Supercoppa italiana in calendario a San Siro il prossimo 12 gennaio 2022

