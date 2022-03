Inter, con la Juve rientrano tre big. Lautaro ok, Inzaghi spera nel recupero di due big

L'Inter ripartirà dal match contro la Juventus. Inzaghi conta di riavere Marcelo Brozovic in regia e spera di avere tutta la rosa a disposizione

"La buona notizia di giornata è la nagativizzazione di Lautaro. Isolato da domenica scorsa, il Toro non è partito per l'Argentina e già oggi era ad Appiano per recuperare il tempo perduto, anche se in settimana si era tenuto in forma nella palestra di casa. Buone notizie pure da Brozovic e De Vrij, saliti pure loro ad Appiano mentre i compagni si godevano il secondo dei tre giorni di riposo concessi da Inzaghi. I due hanno seguito i rispettivi programmi in palestra, l'obiettivo è di aumentare i carichi in settimana, fino al tagliando decisivo dell'allenamento in gruppo a pieno regime. C'è comunque ottimismo in vista della Juve, anche perché gli ultimi esami hanno confermato che il fastidio al polpaccio è scomparso. Il problema semmai sarà legato all'autonomia, visto che i due non si allenano dal 7 marzo, viglia del match di Anfield in cui si sono dovuti fermare", aggiunge il portale sportivo.