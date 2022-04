Ts – Inter, la vittoria vale 6 punti. Inzaghi? Una cosa è stata fondamentale

L'analisi del quotidiano sulla vittoria della squadra di Inzaghi a Torino

"Una vittoria che vale sei punti per l’Inter, arrivata a Torino in crisi di risultati (7 punti nelle ultime 7 giornate) e con il vento della critica decisamente cambiato rispetto a quando, nell’ultimo rendez-vous tra le due squadre, l’Inter aveva alzato la Supercoppa. In tal senso, fondamentale è stato l’atteggiamento della società che mai ha dubitato sulla bontà del lavoro svolto da Inzaghi. E l’allenatore, come ad Anfield, ha dimostrato di sapersi esaltare nei grandi palcoscenici, anche se - va ammesso - la Juventus avrebbe meritato molto di più, anche per i due legni centrati da Chiellini e Zakaria. L’Inter ha fatto il pieno pure di fortuna, dopo che - ultimamente - tutto girava sempre storto".