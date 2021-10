Inter-Juventus, l’arbitro a San Siro sarà Mariani. Al Var scelto Guida

Ecco la designazione arbitrale completa per Inter-Juventus, in programma domenica per la 9a giornata di Serie A

Alessandro Cosattini

Sarà l'arbitro Maurizio Mariani a dirigere il match di San Siro in programma domenica alle 20.45 tra Inter e Juventus. Gli assistenti per il derby d'Italia saranno Meli e Peretti, il quarto uomo Ayroldi mentre Var a aVar saranno Guida e Passeti. È questa la designazione completa per la sfida in programma per la 9a giornata di Serie A.

INTER – JUVENTUS h. 20.45

ARBITRO: MARIANI

ASSISTENTI: MELI – PERETTI

IV: AYROLDI

VAR: GUIDA

AVAR: PASSERI