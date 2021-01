Giornale – Inter-Juventus comincia oggi: da un lato Conte sta meglio di Pirlo

Bisogna attendere ancora qualche giorno prima del derby d’Italia. Oggi in campo Inter e Juventus affrontano rispettivamente Fiorentina e Genoa in Coppa Italia. Scrive Il Giornale: “Nel pomeriggio l’Inter, a Firenze. Di sera la Juventus, contro il Genoa. Inter-Juventus comincia oggi, in Coppa Italia. E sono rischi per tutti, perché non puoi perdere, ma nemmeno stancarti troppo o peggio ancora farti male. Da un lato sta meglio Conte, che ha l’organico quasi per intero a disposizione e può quindi permettersi un ampio turnover, ma Pirlo di suo può contare su una striscia di 3 vittorie di fila in campionato, che renderebbero meno traumatico l’eventuale scivolone in Coppa Italia. Conte no: già fuori dall’Europa e reduce da ko e pareggio in campionato, come potrebbe presentarsi alla Sfida con un’altra eliminazione?