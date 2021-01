Diretta Inter-Juventus: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Inter-Juventus: canale tv e diretta streaming della gara d’andata di Coppa Italia

Continua l’avventura dell’Inter in Coppa Italia, e continua con un’altra gara speciale. Dopo aver eliminato il Milan nei quarti di finale in gara secca i nerazzurri affronteranno la Juventus nella semifinale d’andata di Coppa Italia martedi 2 febbraio. Il ritorno si giocherà all’Allianz Stadium di Torino il 9 febbraio.

I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo aver superato la Fiorentina agli ottavi di finale e dopo aver battuto il Milan nel Derby ai quarti grazie alla punizione di Eriksen in pieno recupero.

Cammino più agevole fin qui per la Juventus, costretta a sua volta ai supplementari dal Genoa agli ottavi di finale, ma poi capace di travolgere la SPAL per 4-0 ai quarti di finale con una formazione ampiamente rimaneggiata.

Inter-Juventus, dove vederla in tv o in streaming

Inter-Juventus, gara valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia, sarà visibile sui canali Rai e in streaming sul sito RaiPlay. Calcio d’inizio fissato per le ore 20.45 di martedi 2 febbraio.

Inter-Juventus: probabile formazione

Antonio Conte nella gara contro il Benevento ha concesso minuti di riposo a Brozovic, De Vrij e Vidal. Straordinari per Barella, sostituito nella ripresa, come per Skriniar, Bastoni e Hakimi (squalificato per la Coppa Italia). Verso la gara di martedi il tecnico nerazzurro dovrebbe puntare su quello che oramai è considerato il blocco titolare, salvo gli squalificati Lukaku e Hakimi.

Inter 3-5-2: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Sanchez