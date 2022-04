Inter, con la Juve come un interruttore. “La svolta a Torino. I numeri dicono anche che…”

La vittoria contro la Roma, la quinta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, ha confermato l'ottimo stato di forma dell'Inter

"E sono 5. Dopo il fondamentale successo in casa della Juventus, infatti, l’Inter ne ha infilati altri 4 (Coppa Italia compresa), riprendendosi la vetta della classifica (dopo 8 giornate) almeno per una notte, in attesa di vedere quello che combinerà il Milan con la Lazio. Insomma, la svolta è arrivata proprio a Torino: è stato come girare un interruttore. Perché da lì in poi si è vista un’altra squadra anche nell’atteggiamento e nell’approccio alle partite. Lo dicono anche i numeri: ha sempre chiuso avanti il primo tempo, contro Verona, Milan e Roma addirittura con un doppio vantaggio. Basti pensare che nelle 9 gare precedenti era accaduto soltanto una volta, contro la Salernitana".