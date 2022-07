Inter e Juventus, ci risiamo: dopo Bremer, sfida di mercato per Milenkovic

Dopo il sorpasso improvviso della Juventus sull'Inter per Bremer, i due club potrebbero affrontarsi nuovamente sul mercato. Oggetto del desiderio, questa volta, è Nikola Milenkovic: il centrale serbo può lasciare la Fiorentina, e il suo nome circola da tempo in orbita nerazzurra in caso di cessione di Skriniar. Ma attenzione anche alle mosse dei bianconeri, come scrive Libero: "Dato che la stagione è lunga e le partite sono tante, è probabile che Massimiliano Allegri chieda al club anche un altro centrale di difesa, oltre a Bremer. Dopotutto, hanno salutato l'Italia sia Matthijs de Ligt (22), finito al Bayern Monaco per 67 milioni più di 10 di bonus, che Giorgio Chiellini (37), passato al Los Angeles Fc, e Federico Gatti (24) avrà bisogno di tempo per ambientarsi all'Allianz Stadium. Ed è per questo che da Torino potrebbero presto fare una chiamata a Firenze per Nikola Milenkovic (24), colosso di 195 centimetri in scadenza con la Viola tra un anno.