Inter-Juventus, 36° sfida in Coppa Italia: precedenti e curiosità

Nella sua storia l'Inter ha raggiunto la finale della Coppa Italia in 14 occasioni: solo Juventus (21) e Roma (16) hanno fatto meglio dei nerazzurri. I nerazzurri potrebbero raggiungere la finale di Coppa Italia in due stagioni di fila per la prima volta dal biennio 2009/10 - 2010/11: nella prima di queste due edizioni l'Inter arrivò in finale eliminando la Juventus nei quarti di finale.