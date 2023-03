Inter-Juventus, fuori i secondi: discontinue e imperfette, ma questa sera…

Le due squadre si affrontano in un derby d'Italia che non vale lo scudetto, ma che non può essere affrontato alla leggera

Inter e Juventus si affrontano questa sera a San Siro in un derby d'Italia che non vale lo scudetto, ma che non può comunque essere rpeso alla leggera. Così scrive il Corriere dello Sport: "È tutta colpa del Napoli, di questo incontenibile, inarrestabile, irraggiungibile Napoli, se ormai si gioca solo per il secondo posto. Nobile quanto vogliamo, ma ai fini sportivi vale pochino e ai fini economici vale quanto il terzo e quarto piazzamento. Quest'anno però è un po' diverso, quel posto rappresenta il punto di sfida fra Inter e Juventus, fra Inzaghi e Allegri che ha suggerito (ordinato) ai suoi di giocare senza avvertire il peso del -15. Lo vogliono tutt'e due, quasi fosse una questione personale, e stasera si guarderanno in faccia per la seconda volta in questo campionato, in attesa della terza e della quarta sfida stagionale in Coppa Italia".