Il Giornale – Inter, contro la Juve del risultatismo dopo una crisi di nervi

Il quotidiano presenta la sfida che si giocherà domenica sera alle 20:45 al Meazza

Eva A. Provenzano

La sfida tra Inter e Juventus tiene banco anche sui media Nazionali. Il Giornale mette a confronto il rendimento delle due formazioni con i bianconeri reduci da quattro vittorie e i nerazzurri che hanno tre punti in più in classifica dopo la battuta d'arresto con la Lazio. "Per la formazione di Allegri l'occasione ghiotta per mettersi quasi definitivamente alle spalle un inizio stagione imbarazzante. Mentre i nerazzurri proveranno a riscattare il ko di domenica scorsa in casa Lazio con annessa crisi di nervi", si legge sul quotidiano.

Arrivano entrambi da due impegni in CL: quello vinto dalla squadra juventina contro lo Zenit e quella vinta dall'Inter contro lo Sheriff. I nerazzurri continuano a portarsi sulle spalle un difetto visto e rivisto: la mancata concretezza davanti alla porta. Spesso, spessissimo, crea molto ma spreca. E i passi falsi sono arrivati anche perché è mancato l'equilibrio in difesa. 11 reti incassate finora in Serie A contro le 2 del Napoli, le 7 del Milan, le 9 della Roma e le 10 della Juventus. Numeri su cui Inzaghi ha riflettuto diverse volte e lo hanno fatto anche i suoi giocatori. Skriniar e de Vrij hanno parlato di qualche ripartenza incassata di troppo anche in CL. "Tenuto conto che gli uomini sono sostanzialmente quelli dell’anno passato, va da sé che la differenza l’hanno fatta un atteggiamento incampo più offensivo e l’insorgere di alcuni cali di concentrazione (e di tenuta psicologica) che la gestione Conte aveva disinnescato".

La Juventus invece segna poco, ma quel tanto che basta per vincere. Uno a zero e difesa blindata. "Aspettando una qualità di gioco superiore, che non potrà prescindere dal sinistro di Dybala, il dna del risultatismo a tutti i costi è tornato a produrre dividendi", conclude il quotidiano.

(Fonte: Il Giornale)