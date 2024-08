Sono in arrivo novità imminenti per Issiaka Kamate, protagonista nel precampionato dell'Inter agli ordini di Simone Inzaghi. Trovano conferma, infatti, le indiscrezioni anticipate nei giorni scorsi da Fcinter1908.it . Si legge su TMW:

"Issiaka Kamate ha trovato la sua destinazione. Perché il giovane prodotto della Primavera dell'Inter andrà in prestito in Portogallo, all'AVS Futebol Sad. Un'operazione chiusa nel weekend con un accordo gratuito per la prossima stagione, sebbene i lusitani possano avvalersi di una clausola per il riscatto fissata a 2 milioni di euro. Eventualmente i nerazzurri avrebbero una percentuale sulla futura rivendita del francese, arrivato nel 2020 dal Montfermeil".