Napoli-Inter, negli spogliatoi del San Paolo kit pronti e tornano maglie attese

Non ci saranno dal primo minuto ma rivedere le loro maglie è un sollievo per l’ambiente dell’Inter. Sensi, Sanchez, Barella, sono mancati per diverso tempo a Conte e ora sono tornati a disposizione. Il centrocampista ex Sassuolo sembrava potesse essere tra i titolari della gara con il Napoli. Alla fine il mister ha scelto di affidarsi ancora a Gagliardini e Vecino.

Con lui è tornato anche l’ex giocatore del Cagliari che era stato importantissimo per il club nerazzurro fino all’infortunio. Sanchez è mancato per un’operazione alla caviglia e ora si è rimesso a disposizione nella gara contro il club partenopeo: il tecnico si poggerà dal primo minuto sulla coppia Lautaro-Lukaku, ma chissà che il cileno non possa entrare in corsa.