Libero – Inter, Kolarov e Vidal portano gol e minuti. Hanno giocato più di…

L’Inter si prepara ad accogliere Kolarov e Vidal. I due saranno a Milano nei prossimi giorni, pronti a cancellare lo scetticismo di alcuni nei loro confronti. L’edizione odierna di Libero sottolinea l’affidabilità dei due calciatori: “Si critica l’età dei giocatori, il fatto che non garantiscano prestazioni all’altezza delle richieste di Conte e che vadano a invecchiare la rosa. I numeri, però, smentiscono la tesi. Entrambi sono infatti integri, stando alle presenze dello scorso anno. Kolarov ne ha firmate 42, per un totale di 3501’ in campo. Una in meno di Vidal (43 apparizioni) che conta 2245’, comunque non pochi. Poco di meno di quelli messi assieme da Sensi (1012’) e Vecino (1698’), sommati. Il contributo sotto porta, poi, è di altra fattura, e per una squadra troppo dipendente dai gol di Lukaku e Lautaro è oro colato: 8 reti per il cileno più le 7 per il serbo fanno 15, un bottino da attaccante”.