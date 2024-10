Inter avanti con Kopron. Antonello: “Rinnovo partnership contribuisce a…”

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club in merito al prolungamento dell'accordo: "È con piacere che annunciamo il proseguimento della partnership con Kopron, azienda di grande tradizione e che è al fianco dell’Inter da diverse stagioni. Il rinnovo di questa collaborazione testimonia il successo del lavoro svolto insieme in questi anni, sempre all’insegna dell’innovazione, valore che contraddistingue entrambe le nostre aziende. La partnership con Kopron ha fornito un contribuito importante nel rinnovamento delle nostre strutture sportive e siamo felici di poter continuare a fare squadra con loro anche per questa stagione"