TS – Inter, che fare con Kumbulla? Strategia ancora da definire, molto dipenderà da…

Uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter è Marash Kumbulla: il difensore del Verona si è imposto come uno dei migliori giovani del campionato, e la dirigenza nerazzurra si è mossa da tempo per anticipare la concorrenza. Secondo Tuttosport, la questione ora riguarda il momento del suo approdo a Milano:

“Per quanto concerne Kumbulla, l’Inter si è mossa da tempo, prima di Natale e ha dalla sua parte il gradimento del giocatore, tant’è che il 20enne albanese a gennaio ha frenato la trattativa fra Verona e Napoli. Gli azzurri, così come la Lazio, non sono ancora tagliati fuori, ma l’Inter vorrebbe bloccare Kumbulla in attesa di capire se lo porterà subito a Milano o lo lascerà ancora un anno in gialloblù per completare la sua maturazione (in fondo è al primo anno da titolare in prima squadra). Molto dipenderà dai movimenti in difesa dell’Inter, con Godin in bilico e Skriniar – comunque blindato da Conte e da una super valutazione da 80 milioni – corteggiato all’estero“.