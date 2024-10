C'è una regola non scritta che spesso aiuta a capire il peso di un risultato e di una prestazione: se la partita fa felici i tifosi neutrali, qualcosa è andato storto per entrambe le squadre. Un 4-4 può essere visto da tante prospettive diverse, ma il punto di partenza non può che essere la presa di coscienza di ciò che bisogna migliorare. Perché nel caso dell'Inter non tutto si può addebitare all'assenza di Acerbi e Calhanoglu e alla stanchezza per i tre impegni in pochi giorni.

Si potrebbe archiviare il discorso in poche parole, perché in buona sostanza l'Inter fa tutto da sola. Mette del pepe a un pomeriggio che si era messo subito in discesa con il rigore realizzato da Zielinski in apertura e che poteva tutto sommato assumere i contorni della vittoria anche tranquilla contro una rivale diretta. Per nulla scontato alla vigilia, ma occasione preziosa per come era iniziata la partita. E invece no, perché prima si è fatta rimontare, poi, dopo averla ripresa e dopo aver sbagliato l'impossibile alla fine si fa nuovamente riacciuffare.