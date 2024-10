Di Canio: “Inter, pari vs Juve brucia più del derby. Lautaro non basta più”

Pur aver visto alcune problematiche nell'Inter dobbiamo dircelo, visto che di lui parliamo sempre a livello positivo, non basta più. Penso che quando ritroverà la forma, se è così stanco, e di solito era così a gennaio, ed è al di sotto delle sue potenzialità, nell'economia del gioco, quando aveva sempre fatto la differenza tenendo palla e sterzando per avviare, oggi non tiene una palla. È avulso con sé stesso dal gioco. Non perché la squadra non lo tiene in gioco. Ma quando potrà tornare ad essere al 70%? Perché per me al momento è al 40% a livello fisico e di leadership. E visto che si giocherà con continuità e non ci sarà una tosta come farà a tornare? Continuando a giocare è difficile che tu possa trovare una forma.