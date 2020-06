Inter, lanciata la mascherina ufficiale del club: ecco tutte le foto

MILANO – L’Inter ha presentato oggi, 9 giugno, le mascherine facciali nerazzurre, dedicate a tutti i tifosi del Club, sia adulti che bambini.

Made in Italy, realizzate al 97% in cotone e lavabili, le mascherine ufficiali del Club sono ecosostenibili, atossiche, anallergiche, biocompatibili e con un elevato livello di idrorepellenza. Non sono dispositivi medici né dispositivi di protezione individuale.

La versione per adulti è decorata con un particolare motivo nerazzurro e reca lo stemma dell’Inter su di un lato. Per i tifosi più piccoli è stato realizzato un modello differente con grafica dedicata.