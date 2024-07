Dopo Lugano e Pergolettese, l’Inter disputerà domani al Manuzzi un’altra amichevole che sarà trasmessa in tv

Dove vedere Inter-Las Palmas in tv e in streaming

Puoi vedere Inter-Las Palmas, così come diverse amichevoli dell'estate 2024, su DAZN in streaming live e on demand.