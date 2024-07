Dopo le vittorie con Lugano e Pergolettese, l'Inter scenderà di nuovo in campo domani sera per la terza amichevole. Inzaghi è intenzionato a dare spazio a tutti, anche agli ultimi arrivati.

"Tutto pronto per la terza amichevole estiva dell'Inter. Domani i nerazzurri sfideranno il Las Palmas, squadra di Liga spagnola, al Dino Manuzzi di Cesena. Appuntamento alle 19.30 (la gara sarà trasmessa in diretta su Dazn). Inzaghi concederà uno spezzone di partita a tutti i nazionali azzurri rientrati dalle vacanze nella giornata del 24 luglio. Barella, Darmian, Frattesi, Dimarco e Bastoni non giocheranno titolari, ma entreranno a gara in corso per riprendere confidenza col campo. Taremi sarà la certezza in avanti, accanto a Correa. L'iraniano ha già stregato tutti siglando tre gol nelle prime due uscite contro Lugano e Pergolettese", sottolinea La Gazzetta dello Sport.