La prima uscita stagionale ha visto l'Inter battere il Lugano per 3-2, mentre nella seconda amichevole si è imposta per 2-1 contro la Pergolettese. Mattatore di questo inizio di stagione è senza dubbio Mehdi Taremi, autore di tre reti.

In tre match la squadra di Luis Carrión ha segnato due reti, subendone tre. Il Las Palmas esordirà in campionato il 16 agosto quando affronterà in casa il Siviglia.

Dopo le due gare giocate contro Lugano e Pergolettese, i tifosi nerazzurri avranno l'opportunità di non perdersi la terza amichevole estiva della stagione 2024/25. Inter-Las Palmas si disputerà sabato 27 luglio alle 19:30 e verrà trasmessa in diretta da DAZN e Inter TV. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet.