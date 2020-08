Finale Europa League: l’Inter ha lasciato Dusseldorf e si dirige allo Stadion Köln di Colonia

Un po’ di tifosi in attesa per vedere la squadra da vicino e poi la sfilata all’uscita dall’albergo. Li hanno applaudito e hanno chiesto loro di vincere. Uno a uno i giocatori nerazzurri e i dirigenti dell’Inter hanno lasciato l’albergo che li ha ospitati a Dusseldorf per raggiungere Colonia e lo stadio nel quale questa sera si giocherà la finale di Europa League contro il Siviglia di Lopetegui. Con la squadra c’è Zanetti. Su un van sono invece saliti i dirigenti nerazzurri che accompagnano la squadra: il presidente Steven Zhang, Zanetti, Marotta, Ausilio, Antonello, Baccin e il dottor Volpi. È tutto pronto, la finale di Europa League attende i nerazzurri.

(Fonte: SS24)