SM – Inter-Bologna, gioca Lautaro: esclusione saprebbe di bocciatura. In difesa…

11 punti in più rispetto alla stagione passata e la possibilità di avvicinarsi alla Lazio. L’Inter, sottolineano a SportMediaset, anche solo così sarebbe riuscita a fare dei miglioramenti alla prima stagione di Conte. Ma niente passi falsi: ci sono da battere il Bologna di Mihajlovic e il caldo di Milano.

Per Lukaku e compagni sarà difficile sicuramente: Godin si gioca una maglia in difesa con D’Ambrosio, ma l’italiano è in vantaggio. A centrocampo con Gagliardini giocherà chi starà meglio tra Brozovic, al rientro, e Barella che è un po’ acciaccato. Tornano Eriksen e Lukaku dal primo minuto insieme a Lautaro che dovrebbe essere preferito a Sanchez. “Anche perché una panchina saprebbe di bocciatura e Conte per la sua rincorsa ha bisogno di ritrovare il vero Toro”.

(Fonte: SportMediaset)