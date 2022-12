Inter, Lautaro e Brozovic contro: ma ad Appiano è radicata una certezza

Continua la statistica di almeno un calciatore dell'Inter nella finale del Mondiale, ma prima uno verrà eliminato: è il caso di Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, che si troveranno uno contro l'altro in semifinale. Scrive in merito il Corriere dello Sport: " Lautaro ha solo in testa il ballottaggio con Julian Alvarez e poche altre ore per convincere Scaloni a restituirgli un posto da titolare accanto a Messi. Brozovic immagina le oscure linee di passaggio che possano consentirgli di saltare il centrocampo dell’Argentina e ripresentarsi, quattro anni dopo Mosca, in finale. Simone Inzaghi non freme. Non è preoccupato dalla certezza che i suoi due gioielli rientreranno dal deserto di Doha solo dopo la conclusione del Mondiale. La convinzione è radicata ad Appiano Gentile. L’Inter in qualsiasi caso ci guadagnerà, ritrovandoli più forti, in buona condizione fisica e con un entusiasmo superiore rispetto al periodo precedente allo stop della Serie A".