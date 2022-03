SM – Inter, Lautaro dà un calcio alla crisi nerazzurra: 425 i minuti senza gol

La tripletta dell'argentino e la doppietta di Edin Dzeko hanno finalmente messo fine al digiuno della squadra di Inzaghi

La speranza è che il momento opaco sia definitivamente alle spalle. Per lui e più in generale per tutta l'Inter. Il digiuno di LautaroMartinez ha influito molto su quello della squadra, ferma prima di ieri sera ai gol segnati in Coppa Italia contro la Roma. A tal proposito, Sport Mediaset sottolinea l'importanza della tripletta dell'attaccante argentino contro la Salernitana: "Lautaro dà un calcio alla crisi nerazzurra del gol dopo 425 minuti di astinenza. L'Inter così trova il gol perduto e riallaccia il feeling smarrito col successo che mancava da un mese e mezzo".