Inter, Lautaro ha le idee chiarissime: “Chi lo conosce bene certifica che…”

Ora la sua titolarità non è in dubbio. Quota 21 dovrà superarla soprattutto con i gol su azione, ma sembra determinato a farcela

Il 2022 dovrà essere l'anno di Lautaro Martinez. Il centravanti dell'Inter, dopo l'addio di Lukaku, è il centro del progetto del club e dovrà far continuare il ciclo vincente grazie ai suoi gol. Il Corriere dello Sport viaggia nella testa del calciatore, spiegando come si trovi benissimo in nerazzurro e come abbia le idee chiare per gli impegni decisivi che verranno: "Rispetto al passato chi lo conosce bene certifica una maggiore tranquillità. Agustina e la figlia Nina gli hanno dato una stabilità fuori dal campo che inevitabilmente un diciannovenne appena arrivato in Italia non poteva avere.