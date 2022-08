Lautaro scalpita, tre gol e un assist in stagione. E nel derby vuole lasciare il segno

"L’altra coppia dell’Inter ha resistito per 55’, fin quando Correa ha chiesto il cambio per un affaticamento agli adduttori (sarà valutato oggi, per Brozo invece solo una botta). Poco male perché il Toro scalpitante in panchina ha rovesciato una certa rabbia repressa fino al gol segnato con strappo da rugbista. Alla fine ha preso parte ad almeno una rete (tre gol, un assist) in tutte le sue prime quattro partite di stagione: adesso che arriva il Diavolo, è lui che vuol dare l’incornata. La sua titolarità non è in discussione: se accanto avrà Correa o Dzeko, dipenderà anche dall’infermeria, oltre che da Inzaghi", spiega La Gazzetta dello Sport.