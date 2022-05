La Stampa – Inter, vittoria di personalità. E Lautaro è una delizia

Una vittoria di personalità, che tiene aperta la speranza e che rinvia la festa del Milan. L'Inter vince a Cagliari e rimanda il discorso

"Inter arriva là dove sarebbe potuta arrivare mantenendo fede alla sua missione: lo scudetto resta aperto, vincerlo rimarrebbe una sorpresa. A Cagliari, i nerazzurri hanno dimostrato personalità e testa perché sgonfiarsi alla luce del verdetto di San Siro era un rischio molto reale: non è accaduto e, così, la volata per il titolo va all’ultima curva con i rossoneri in pole. «Abbiamo il dovere di crederci», dirà Inzaghi alla fine. Lautaro è una delizia, e non da oggi. E una piccola delizia è stato il modo in cui l’Inter è riuscita a non farsi trascinare dentro ad una partita ad altissima concentrazione di adrenalina: ogni volta che il Cagliari ha provato ad avvicinarsi, il pallone è diventato sempre più leggero per chi ha scelto di non abdicare".