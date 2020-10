Inter, Lautaro: “Dobbiamo fare un altro gol. Conte ci telecomanda, vogliamo il meglio”

“Ogni giorno cerco di lavorare e dare il meglio per me e la squadra, che è l’importante. Dobbiamo continuare così e cercare di fare più gol: sono una squadra che palleggia e dà intensità. Dobbiamo continuare così, meglio se riusciamo a fare un altro gol. Conte? Mi chiedeva una posizione sbagliata con Barella, noi ci parliamo urlando perché non ci si sente: ma facciamo sempre il meglio per la squadra. Ci telecomanda? Sì, è così”. Così Lautaro Martinez, centravanti dell’Inter, ai microfoni di DAZN, all’intervallo della gara con la Lazio.