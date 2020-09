Inter, Lautaro e Barella premiati per i gol più belli di luglio e agosto: ecco le reti scelte

Sono Lautaro Martinez e Nicolò Barella i due giocatori premiati per i gol più belli degli ultimi due mesi della stagione 2019/20. GOTM, Goal of the Month, di luglio è la rete dell’attaccante argentino contro il Napoli: una fuga verso la porta avversaria, il controllo perfetto e il destro da quasi trenta metri terminato nell’angolino alle spalle di Meret per il 2-0 che ha sigillato la penultima sfida di campionato.

Per chiudere la stagione, i tifosi hanno scelto il gol di Barella contro il Bayer Leverkusen, la rete di esterno destro decisiva per il passaggio alla semifinale di UEFA Europa League. Per il centrocampista interista si tratta del terzo premio, dopo quelli ricevuti per le marcature contro l’Hellas Verona nel mese di novembre e per il destro al volo contro la Fiorentina di gennaio.

GOAL OF THE MONTH – I vincitori

Settembre 2019 – Antonio Candreva (vs Lecce)

Ottobre 2019 – Romelu Lukaku (vs Brescia)

Novembre 2019 – Nicolò Barella (vs Hellas Verona)

Dicembre 2019 – Romelu Lukaku (vs Genoa)

Gennaio 2020 – Nicolò Barella (vs Fiorentina)

Febbraio 2020 – Marcelo Brozovic (vs Milan)

Giugno 2020 – Romelu Lukaku (vs Sampdoria)

Luglio 2020 – Lautaro Martinez (Napoli)

Agosto 2020 – Nicolò Barella (Bayer Leverkusen)

(Fonte: Inter.it)