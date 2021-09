CdS – Inter, Lautaro in piena evoluzione. Gli ultimi gol hanno una cosa in comune

Le considerazioni sull'attaccante argentino che sta proseguendo nel suo percorso di crescita

L'inizio di stagione di Lautaro Martinez lascia ottime sensazioni. L'argentino sta dimostrando di poter compiere quell'ulteriore salto che Simone Inzaghi si aspetta da lui quest'anno. Spiega il Corriere dello Sport: "Lautaro è nel pieno della sua evoluzione calcistica. E’ vero che ha mancato una rete piuttosto comoda con il Real, in Champions, ma in campionato è stato letale quando si è trovato davanti alla porta avversaria. Tutti i suoi 4 gol sono arrivati ad un tocco, senza un controllo precedente: volée spettacolari con Atalanta e Sampdoria, la zampata con il Bologna e l’incornata con il Verona. E’ un segnale di sicurezza e di confidenza nei propri mezzi. Quanto fatto di bello e positivo in campionato, però, adesso deve essere trasportato in Champions".