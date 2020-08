Inter, Lautaro-Barça: le difficoltà del club spagnolo fanno notizia pure in Argentina

La questione Lautaro Martinez – Barcellona continua a tenere banco. Anche in Argentina dove parlano ora di una frenata nella trattativa che sembrava bella spedita verso la conclusione. Il quotidiano ‘Clarin’ sottolinea, come è stato fatto in Spagna negli ultimi giorni, che la questione economica è essenziale. L’ostacolo più grosso sulla strada dei catalani sono i conti e le cessioni da fare prima di di provare un eventuale affondo per il Toro.

Per le perdite avute nel periodo del Covid19, il presidente Bartomeu è stato costretto ad interrompere ogni trattativa e questo nonostante si fosse parlato nelle scorse settimane di un accordo col giocatore per 12 mln all’anno e di un’operazione già a buon punto con l’Inter.