Inter, Lautaro ha rotto con gli agenti ma il futuro è in ghiaccio

La Gazzetta dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sull'argentino pronto a legarsi a lungo con i nerazzurri

Un po' come successo a Milan Skriniar, l'Inter sembra aver raggiunto l'intesa col rinnovo di Lautaro Martinez stesso con il giocatore. L'attaccante, come riporta anche la Gazzetta dello Sport, ha tolto il mandato ai procuratori che diverse volte negli ultimi mesi avevano incontrato il club in viale della Liberazione.