Bellucci: “Inter, Lautaro futuro del calcio mondiale. Dybala e Insigne…”

Per parlare di alcuni temi è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l’ex attaccante Claudio Bellucci.

Sul caos Napoli

​​​​​​​”Ha una rosa da top-3 in Italia. Ad inizio anno c’era una preferenza per il Napoli, mi fa strano che il Napoli deve ritrovare serenità, quando Ancelotti è la serenità impersonificata. A Napoli bisogna avere il fuoco dentro che non si deve mai spegnere. La prestazione a Napoli non deve mai mancare, devi dare sempre tutto quello che hai. Quando il pubblico vede che non ce l’hai, reagiscono in una certa maniera. Adl ha scelto un allenatore che a livello caratteriale può dare quella scossa che serve”.

Su Insigne

​​​​​​​”Vedendolo giocare, sembra che ogni palla deve per forza inventare qualcosa o risolvere la partita. Non sono state brutte prestazioni. Essere napoletano e giocare a Napoli è molto difficile. Non è tranquillo in questo momento e lo speriamo tutti che torni ai suoi livelli. Ma si vede che ha voglia di spaccare il mondo”.

Sul podio dei tecnici

“Mihajlovic, Gasperini e Liverani”.

Sul giocatore con cui avrebbe voluto giocare

“Dybala, mi piace come si muove e si mette a disposizione dell squadra. Lautaro invece è il futuro dell’Inter e del calcio mondiale”.