Inter, Lautaro fa 64: agganciato Lukaku, Ibra a -2. “E tra 11 gol prende il suo idolo”

Con i tre gol alla Salernitana, Lautaro è arrivato a 64 reti in maglia nerazzurra come Lukaku. Davanti a sè ha due grandi

La tripletta contro la Salernitana ha permesso a Lautaro di toccare e superare quota 50 gol con la maglia dell'Inter, arrivando a 51 in Serie A per un totale di 64 agginciando l'ex compagno e grande amico Lukaku. Ora a quota 66 c'è Ibrahimovic e poco più avanti, a 75, c'è Milito, il suo idolo. "Agguantare il Principe, suonerebbe come un vero passaggio di testimone, considerato - non va dimenticato - che se Lautaro è un giocatore dell’Inter molto merito va dato all’amicizia tra Javier Zanetti e Milito che, in qualità di direttore tecnico del Racing Avellaneda, ai tempi aveva permesso a Piero Ausilio di superare la concorrenza dell’Atletico Madrid su quel ragazzotto che faceva meraviglie", conferma Tuttosport.