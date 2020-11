Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla dell’ultima giornata di campionato e si sofferma anche sul pari tra Atalanta e Inter. “Lautaro illude la squadra nerazzurra, 1-1 a Bergamo”, sottolinea il giornale sportivo in prima pagina. E riporta anche queste parole di Conte: «Siamo tornati a far paura a tutti».