Pedullà – Inter, Lautaro nella lista del Real Madrid: è il 3° nome. Sul vice Lukaku…

Le parole del noto esperto di mercato sul futuro di Lautaro Martinez e le ultime sull'Inter, a caccia del vice Lukaku

Alfredo Pedullà , giornalista e noto esperto di mercato, ha parlato del mercato dell' Inter in collegamento con Sportitalia. Il club nerazzurro sta per chiudere la cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain .

"Fino a 10 giorni fa Camano smentiva l'ipotesi PSG. Adesso come per incanto "Hakimi è triste"... Su Lautaro frasi di circostanza: ha un contratto di soli due anni. Il 'Toro' è al terzo posto di una lista del Real dietro a Mbappé, inarrivabile per ora, e Haaland. Vice Lukaku? Nessuna novità, dipende dal futuro di Pinamonti".