Bergomi: “Lukaku per Lautaro è perfetto, l’Inter deve ritrovarli. L’argentino…”

Lukaku, dopo la delusione dei Mondiali dovrà ritrovarsi in maglia nerazzurra. Con l'Inter non è ancora riuscito ad esprimersi al meglio nella stagione corrente perché le sue condizioni fisiche non gliel'hanno permesso. Di quanto gli è accaduto al Mondiale ha parlato l'ex capitano dell'Inter, Beppe Bergomi: «Romelu ai Mondiali non è stato fortunato. Sono state situazioni particolari, poteva essere più deciso sul gol di testa anche se la palla era uscita e forse lo annullavano».