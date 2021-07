Inter, Lautaro Martinez scalpita: si allena in vacanza con l’Atletico Liniers

L'attaccante argentino, ora in vacanza, si allena in vista dell'inizio della nuova stagione: Inzaghi lo aspetta

Ha vinto la Coppa America con l'Argentina, alzando un trofeo che mancava da 28 anni. Ma la testa di Lautaro Martinez è già proiettata sulla nuova stagione con la squadra di Simone Inzaghi. Il Toro si prepara per la Serie A 2021/22 con l'Inter allenandosi nella sua Argentina e in particolare nel suo primo club, con l'Atletico Liniers di Bahia Blanca, lì dove è iniziato tutto, nella società che, quando aveva 16 anni, lo fece andare al Racing de Avellaneda. I giocatori del club, in particolare i giovanissimi, sono rimasti stregati dal Toro, che non vede l'ora di lavorare con l'Inter di Inzaghi.