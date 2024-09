"Ciò che colpisce di questo inizio stentato è la condizione fisica. Fin qui è un altro Lautaro. Uno che si è riposato poco e che continua ad attraversare l’Oceano. Prima di Monza ha affrontato un viaggio di 14 ore per Buenos Aires, giocato due partite con l’Argentina in due città diverse e poi è rientrato ad Appiano giovedì scorso. Inzaghi avrebbe voluto farlo riposare in vista dell’uno-due contro Manchester City e Milan, ma alla fine il Toro ha giocato lo stesso, bramoso di trovare il primo gol in campionato e tallonare Marcus. Schierare Taremi gli avrebbe consentito di riposare per almeno 65/70'. E considerando i viaggi, gli spostamenti e la condizione sarebbe servito. Inzaghi spera nel vento di Manchester. Di solito spazza sempre via quello che non va".