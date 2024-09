Pep Guardiola ha già parlato in conferenza stampa, presto indosserà gli scarpini e guiderà la rifinitura in vista di Manchester City-Inter di domani (le immagini su Fcinter1908.it con l'inviato al centro sportivo degli inglesi). "Arriverà il momento del turnover, ma chi andrà in campo dovrà rispondere nel migliore dei modi", ha detto l'allenatore spagnolo poco fa. Non di certo domani sera contro l'Inter, almeno stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it in queste ore.