Inter, Lautaro è scatenato: fissato il grande obiettivo personale. Con Lukaku…

L'attaccante argentino vuole presentarsi al meglio al Mondiale e punta al titolo di capocannoniere della Serie A

Alessandro De Felice

Lautaro Martinez è ripartito alla grande. Quattro gol in tre amichevoli, ma sopratutto movimenti e passaggi per Lukaku, come nel caso del 2-2 contro il Monaco. E' un Toro scatenato quello che si è ripresentato alla Pinetina.

L'argentino aveva finito bene la scorsa stagione e ha iniziato questa alla grande. Gol e assist, ma anche pressing e riconquista della palla.

"Il Toro vuole arrivare al suo primo Mondiale, quello di novembre e dicembre in Qatar, al top della forma e sa di avere un solo modo per riuscirci - spiega Il Corriere dello Sport -: lavorare bene in queste settimane e iniziare alla grande il campionato e la Champions per confermare a Scaloni che fa bene a puntare su di lui come spalla di Messi".

Il Toro ha iniziato la sua stagione numero cinque con la maglia dell'Inter. L'argentino guadagna 6,2 milioni netti più bonus ed è considerato un punto di riferimento dalla società e dalla tifoseria.

"Martinez è legatissimo all'Inter e a Milano. E questo sentimento il popolo nerazzurro lo avverte. Le lacrime all'ultima giornata di campionato, dopo l'inutile vittoria per 3-0 contro la Sampdoria, lo hanno messo ancora più nel cuore della gente che ha gradito pure la sua volontà di non lasciare il club di viale della Liberazione, il suo... togliersi dal mercato per vincere ancora con la maglia nerazzurra addosso".

Il ritorno di Lukaku non spaventa Lautaro, reduce dalla sua miglior stagione a livello realizzativo con l'Inter con 25 gol di cui 21 in Serie A. Il Toro è convinto di poter fare un ulteriore salto in avanti.

L'obiettivo è vincere la classifica marcatori, con Lautaro che vuole perfezionare qualche piccolo difetto: "Sta lavorando sulla freddezza nelle conclusioni e soprattutto spera di avere una maggiore continuità di rendimento ovvero non stare lunghi periodi senza battere il portiere avversario".