TMW – Inter, se Lautaro non va al Barça c’è uno scenario che può realizzarsi

Aggiornamento sulla questione Lautaro Martinez da parte dei colleghi di TMW. Questa la situazione: “Oggi l’ingaggio del calciatore con l’Inter è inferiore ai 2 milioni di euro. Da qualche tempo si parla di rinnovo di contratto con i nerazzurri. E lo scenario di un prolungamento con sostanziale adeguamento dell’ingaggio, tra qualche settimana, se i contatti tra Inter e Barça non dovessero essere proficui per il trasferimento, potrebbe diventare realtà. Se il Barcellona pagasse la clausola, Lautaro Martinez andrebbe via dall’Inter. Altrimenti sarà rinnovo, per continuare insieme…”.