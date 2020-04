GdS – Inter, se perdi Lautaro dovrai spendere per sostituirlo. Non si può pretendere che…

Lautaro Martinez lascerà l’Inter? La Gazzetta dello Sport si sofferma sulle insistenti voci di mercato che riguardano l’argentino: “Lautaro è giovane e la sua crescita doveva coincidere con quella di un ciclo vincente. «Step» è parola cara a Conte: crescere un po’ per volta. Perdere il Toro vorrebbe dire rinculare di parecchi gradini. A meno di trovare una buona compensazione tecnica, giovane, e portare a casa un gruzzolo consistente. Il Barça non sale ai 111 milioni delle clausola? Ma il nuovo compagno di Lukaku costerà. Il popolo nerazzurro si era convinto che, con la pingue disponibilità di Zhang e il polso di Conte, avrebbe vinto presto. Ora attende conferme. O smentite. Non è un dramma rallentare la crescita per necessità. Succede. Basta dirlo chiaro, come ha suggerito Conte in passato: non si può pretendere il massimo dal comandante e poi indebolirgli l’esercito”.