Inter, Vidal a prescindere da Lautaro. Per l’argentino contropartite tra quattro nomi

Si parlerà anche di contropartite quando Inter e Barcellona torneranno ad accomodarsi al tavolo delle trattative per discutere di Lautaro Martinez. La Gazzetta dello Sport spiega: “Di uno scambio con Griezmann s’è già detto: al netto della provocazione, l’ipotesi sarebbe percorribile solo se servisse a far quadrare valutazioni che non tornano, magari con un prestito. Ma la stessa Inter preferirebbe semmai scegliere in prima persona il post Lautaro, col cash ricavato. E magari accettare dal Barça una o al massimo due contropartite, possibilmente giovani e dall’ingaggio ancora contenuto. Non Vidal, dunque, che però resta un obiettivo a prescindere. Ma in Catalogna c’è da pescare bene, dal già affermato Arthur ad Aleña, da Semedo a Cucurella”.