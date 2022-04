Inter, Lautaro Martinez out per squalifica col Verona: chi è pronto a sostituirlo

Niente Verona per Lautaro Martinez. Il Toro era in diffida e ieri è stato ammonito nel derby d'Italia: chi lo sostituirà

Niente Verona per Lautaro Martinez. Il Toro era in diffida e ieri è stato ammonito nel derby d'Italia vinto 1-0 dai nerazzurri: verrà dunque squalificato dal giudice sportivo per un turno. C'è un candidato su tutti per sostituirlo, come svelato dal Corriere dello Sport: "Sabato ci sarà il match di sabato contro l'Hellas dove Inzaghi dovrà rinunciare allo squalificato Martinez che, diffidato, ha preso un'ammonizione dopo appena 100 secondi. Al suo posto probabilmente Correa, all'andata contro i gialloblù autore di una doppietta", si legge.