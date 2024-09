Si deve ritrovare la squadra di Inzaghi ma pure il suo attaccante che è ancora a zero gol segnati in questa stagione

Udine è una trasferta insidiosa per l'Inter zoppicante che in questo momento, dopo il derby perso e l'inizio altalenante, sembra essere in difficoltà. Nel tg di SportMediaset hanno sottolineato come sia tutt'un'altra squadra da quella che l'8 aprile 2024, quella in cui i nerazzurri rimontarono un gol subito da Samardzic (proprio lui che era stato ad un passo dal trasferimento a Milano) con un rigore battuto da Calhanoglu al 55esimo e la rete vincente di Frattesi al 95esimo per i tre punti. Una vittoria che ha spedito l'Inter dritta verso la seconda stella poi vinta nel derby del 22 aprile.